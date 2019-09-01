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Karısını öldüreceği ihbar edilen zanlı tabanca, bıçak ve kelepçeyle yakalandı
- Mersin'de yaşayan eşinin ihbarı üzerine Karaman'daki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında bir tabanca, bir bıçak, 10 plastik kelepçe, uçları düğümlü 5 ip ve koli bandı ele geçirildi
Genel 01.09.2019, 10:12 01.09.2019, 12:20
KARAMAN (AA) - Mersin'de yaşayan karısının İzmir'den kendisini öldürmek için yola çıktığı ihbarında bulunduğu zanlı, Karaman'da durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alındı, şüphelinin üst aramasında tabanca, bıçak, çok sayıda kelepçe ve ip ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan N.A, polise kocası M.A'nın İzmir'den kendisini öldürmek için yola çıktığı ihbarında bulundu.
Şüpheli M.A. Karaman-Konya kara yolunun 5'inci kilometresindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yakalandı.
Zanlının üst aramasında bir tabanca, 14 fişek, bir bıçak, 10 plastik kelepçe, uçları düğümlenmiş birer metrelik 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.
M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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