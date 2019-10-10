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Karkamış'ta eğitime bir gün ara
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.
Genel 10.10.2019, 00:34 10.10.2019, 10:47
© #Gaziantep #Karkamış
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat'nın devam ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar tedbir amaçlı olarak 10 Ekim 2019 Perşembe günü 1 günlüğüne tatil edilmiştir."
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