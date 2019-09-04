Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı

İSTANBUL (AA) - Karmod, Basra Körfezi'nde ada ülkesi olan Bahreyn’de üç ayrı şantiye binası projesini tamamlayarak teslim etti.

Karmod açıklamasına göre, Yeni Nesil Konteyner modeliyle ürettikleri yapılar başkent Manama’da farklı alanlarda devam eden üç önemli projede ofis binası olarak kullanılmaya başlandı.

Karmod, Basra Körfezi'nde ada ülkesi olan Bahreyn’de üç ayrı şantiye binası projesini tamamlayarak teslim etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk her biri 168 metrekare büyüklükteki ofis binalarının ülkede öne çıkan projelerde kullanılmasına dikkati çekti.

Demonte özellikle yapılarını yerinde hızlı kurulumla kullanıma hazır teslim ettiklerini belirten Öztürk, “Üç ayrı şantiye çalışma ortamında kurulumu yapılan binalarımız ülkede biri liman diğeri yol yapım biri de merkezi su terfi aktarma istasyonu olmak üzere farklı alanlarda proje yönetim ofisi olarak kullanılmaya başlandı. Hızlı kurulumu, yapı ergonomisi, sandviç panel sistemin verdiği iyi izolasyon gibi çok sayıda avantajıyla konteyner ürünlerimiz çok sayıda ülkede tercih ediliyor. Proje kapsamında ürettiğimiz ofis yapılarının her biri 230x600 cm’lik 10 adet ünitenin birleşimiyle kurulum yapıldı. 168 metrekarelik birleşimli ofislerde çalışma odaları, toplantı salonu, mutfak, bekleme salonu ve WC üniteleri yer alıyor." ifadelerini kullandı.