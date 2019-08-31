Son Dakika
12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne alıyor
Ankara’da toplu taşıma zam geldi
THY’nin yeni Dreamliner’ları TSI’nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor
Kadıköy’de üç büyüklere geçit yok
Okullar açılıyor, uzmanlar uyarıyor
Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Trabzonspor 22 yıllık hasretini bitirmek istiyor
Ankara itfaiyesi, Kore yolcusu
Cilvegözü Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı
Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme imzaladı

Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü

KARS (AA) - Kars'ta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Genel 31.08.2019, 09:19 31.08.2019, 12:53
Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü
banner63

KARS (AA) - Kars'ta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Cumhuriyet Caddesi'nde aralarında husumet bulunan Şentürk T. ile husumetli olduğu aile arasında silahlı kavga çıktı.

H.K. ve E.K'nin açtığı ateş sonucu kurşun isabet eden Şentürk T, iş yerinin önünde hayatını kaybetti.

Özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde güvenlik güçleri önlem aldı, cadde trafiğe kapatıldı.

Olayı duyarak bölgeye gelen Şentürk T'nin yakınları ve ailesi fenalık geçirdi, bazıları 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler H.K. ve E.K, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyonla yakalandı. Şüphelilerin aracında kalaşnikof ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İki aile arasında 19 Temmuz 2018'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş iki kişi de yaralanmıştı. Bu olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve tutuklanarak cezaevine konulan Şentürk T. ise 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

#1 ÖLÜ #kars #silahlı kavga
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@