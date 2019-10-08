Karşı şeride geçen tır iki araçla çarpıştı: 4 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın iki otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine gelen Mehmet Gökçeoğlu yönetimindeki 27 BPD 20 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, Tarsus ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Tır, önce karşı yönden gelen Bülent Arıcı idaresindeki 01 EIA 21 plakalı otomobile, ardından Abbas Yiğit'in kullandığı 01 AAE 123 plakalı otomobile çarparak yan yattı.

Kazada yaralanan üç sürücüyle kimliği öğrenilemeyen bir yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Pozantı-Ankara istikametinde yol trafiğe kapandı.