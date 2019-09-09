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Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar Ardahan'da bulundu
KARS (AA) - Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Ardahan'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyünde bazı vatandaşlar, bir süre önce büyükbaş hayvanlarının...
Genel 09.09.2019, 15:36
KARS (AA) - Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Ardahan'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyünde bazı vatandaşlar, bir süre önce büyükbaş hayvanlarının ahırlardan çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.
Bu tespit üzerine Ardahan merkeze bağlı Bayramoğlu köyünde operasyon düzenleyen ekipler, Kars'tan çalınan 10 büyükbaş hayvanı buldu.
Hayvanlar jandarma tarafından Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyüne getirilerek sahiplerine teslim edildi.
Jandarmanın hayvanları çalan kişileri yakalamak için başlattığı çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
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