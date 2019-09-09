Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Fildişi Sahili: 63 - Polonya: 80
Gülle, "ABD pazarında önemli potansiyelimiz var"
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Porto Riko: 67 - Tunus: 64
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Güney Kore: 66 - Nijerya: 108
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Angola: 84 - Filipinler: 81
Yeni Crafter Roadshow Ankara’lılarla buluşuyor
Turizmde 7 ayda tesislerde doluluk oranı yüzde 50 oldu
Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı
Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun cesedi çayda bulundu

Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar Ardahan'da bulundu

KARS (AA) - Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Ardahan'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyünde bazı vatandaşlar, bir süre önce büyükbaş hayvanlarının...

Genel 09.09.2019, 15:36
Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar Ardahan'da bulundu

KARS (AA) - Kars'ın Susuz ilçesinde çalınan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Ardahan'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyünde bazı vatandaşlar, bir süre önce büyükbaş hayvanlarının ahırlardan çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan hayvanların Ardahan'a götürüldüğünü tespit etti.

Bu tespit üzerine Ardahan merkeze bağlı Bayramoğlu köyünde operasyon düzenleyen ekipler, Kars'tan çalınan 10 büyükbaş hayvanı buldu.

Hayvanlar jandarma tarafından Susuz ilçesine bağlı İncilipınar köyüne getirilerek sahiplerine teslim edildi.

Jandarmanın hayvanları çalan kişileri yakalamak için başlattığı çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

#ardahan #büyükbaş hayvan #çalındı #kars #Susuz #teslim edildi
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@