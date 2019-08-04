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Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor
Kurban Bayramı öncesinde gelin adayına “süslenmiş koç gönderme geleneği” yurdun birçok yerinde olduğu gibi Kars’ta da asırlardır yaşatılıyor.
Genel 04.08.2019, 09:06
Kurban Bayramı öncesinde gelin adayına “süslenmiş koç gönderme geleneği” yurdun birçok yerinde olduğu gibi Kars’ta da asırlardır yaşatılıyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftlerin nişanlılarına “süslenmiş koç gönderme geleneği” devam ederken, nişanlı gençler aldıkları koçlarla çiçekçilerin yolunu tutuyor. Önce koçu baştan aşağıya süsleten gençler, daha sonra koçun boynuzuna bilezik veya altın takarak nişanlısının evinin yolunu tutuyor.
Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Kars’ta da bayramda hediye edilmek üzere alınan koçlar süslenerek damat tarafından gelinin ailesine teslim ediliyor. Bayram günü kesilen ve kavurma yapılan kurban eti, nişanlı kızın komşuları davet edilerek ikram ediliyor.(Işık Çapanoğlu/İHA)
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