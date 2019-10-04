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Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

- Köy muhtarlarının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı

Genel 04.10.2019, 17:05
Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda köy muhtarlarının da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında köy muhtarlarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

#gözaltı #kars #köy muhtarı #operasyon #PKK/KCK
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