Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında inşa edilerek mart ayında açılan ve bazı birimlerinde hizmet vermeye başlayan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğer birimlerinin taşınma sürecinin 12 Ekim'de başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İSMEP kapsamında, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyonu Birimi tarafından inşa edilen ve mart ayında açılışı gerçekleştirilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin idari birimleri ve bazı polikliniklerinde hizmet verilmeye başlandı.

Hastanenin tam kapasite ile faaliyete geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan planlama doğrultusunda, acil servis, yoğun bakım üniteleri ve yatak servisleri dahil diğer tüm birimlerin yeni hastane binasına taşınma süreci 12 Ekim Cumartesi saat 08.00'de başlayacak.

Acil birimler dışındaki bölümlerde sağlık hizmeti taşınma sürecinde aksamadan devam edecek.

Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinde 12 Ekim Cumartesi 08.00 ile 20.00 saatleri arasında, Erişkin Acil Servisi'nde 14 Ekim Pazartesi saat 08.00'den 15 Ekim Salı saat 08.00'e kadar hizmet veremeyecek.

Tüm personel ve ekipman planlamaları yapılırken, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve 112 ambulans servisleri ile sürekli koordinasyon sağlanacak.

İl Sağlık Müdürlüğünce herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde gerekli tedbirler alındı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasında 192 poliklinik, 43 ameliyathane, 129 yoğun bakım ünitesi ve 1105 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti sunulacak.