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Kartal’da çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Kartal’da 4 katlı bir binada deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinleri binadan tahliye edildi. Boşaltılan bina havadan görüntülendi.
Genel 26.09.2019, 17:02
Kartal Orhantepe Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın 3. katında deprem nedeniyle çatlaklar oluştu. Olay yerine Kartal Belediyesi ekipleri ve polis sevk edildi. Çatlakların oluştuğu bina belediye ekiplerince tahliye edilerek bina sakinleri dışarı çıkartıldı.Oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.(Halit Arslan/İHA)
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