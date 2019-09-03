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Kaş ve Erdek'teki orman yangınları kontrol altına alındı
- Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ve Balıkesir'in Erdek ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı
Genel 03.09.2019, 00:28 03.09.2019, 08:13
ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ve Balıkesir'in Erdek ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Açıklamada ayrıca, söz konusu yangınlarla birlikte ülke genelinde dün yaşanan 21 yangının, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin etkili müdahalesi ile tamamen kontrol altına alındığı da kaydedildi.