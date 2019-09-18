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Kastamonu'da kaybolan engelli kadın için arama çalışması başlatıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir haftadır haber alınamayan engelli kadın için arama çalışması başlatıldı.

Genel 16.09.2019, 09:56 16.09.2019, 10:16
Kastamonu'da kaybolan engelli kadın için arama çalışması başlatıldı
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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir haftadır haber alınamayan engelli kadın için arama çalışması başlatıldı.

Enbiya köyünde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Saliha Büyükkayaoğlu (59) bir hafta önce evden ayrıldı.

Daha önce de evden benzer şekilde ayrıldığı iddia edilen Büyükkayaoğlu'nun dönmemesi üzerine aile fertleri jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve gönüllü olarak Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK) tarafından Büyükkayaoğlu'nu arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına jandarmaya ait "Füme" iz takip ve "Garip" isimli arama kurtarma köpeği ile UMKE'ye ait "Gezgin" isimli köpek de katılıyor.

Arazinin dağlık olması nedeniyle UMKE ve AFAD tarafından arama çalışmalarında drone kullanılıyor.

#arama #Arama Kurtarma köpekleri #drone #engelli #kastamonu
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