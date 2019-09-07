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Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Refik İlhan Abazalı (26) yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, Daday-Kastamonu kara yolu Gölköy köyü mevkisinde devrildi.Kazada araçta...

Genel 07.09.2019, 10:08 07.09.2019, 12:29
Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Refik İlhan Abazalı (26) yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, Daday-Kastamonu kara yolu Gölköy köyü mevkisinde devrildi.

Kazada araçta bulunan Burcu Örnek (21) ile Kübra Aldırmaz (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#2 ölü #2 yaralı #kastamonu #otomobil #trafik kazası
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