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Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesine bağlı Teke köyünde, izinsiz kültür ve tabiat varlığı kazısı yapıldığı...
Genel 25.09.2019, 22:29
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesine bağlı Teke köyünde, izinsiz kültür ve tabiat varlığı kazısı yapıldığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda S.Ş, K.Ç. ve N.I, suçüstü yakalandı.
Ayrıca, şahısların üzerinde bulunan ve tarihi eser kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen farklı markalardaki 3 akıllı telefona el konuldu.
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