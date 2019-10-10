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Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar...
Genel 10.10.2019, 11:50
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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