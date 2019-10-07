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Katalonya Başkanı için "güvensizlik" önergesi reddedildi

- Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosunda, Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Quim Torra'ya karşı sunulan güvensizlik önergesi, 40 "evet"e karşı 70 "hayır" oyuyla kabul edilmedi - Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sendikalar greve gitme tarihini 11 Ekim'den 18 Ekim'e erteledi

Genel 07.10.2019, 21:52
Katalonya Başkanı için
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MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Parlamentosunda, Özerk Yönetim Hükümet Başkanı Quim Torra için sunulan "güvensizlik" önergesi reddedildi.

Katalonya Özerk Parlamentosunda, ana muhalefetteki liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin sunduğu Torra hakkındaki güvensizlik oylaması 40 "evet", 17 "çekimser" ve 70 "hayır" oyuyla kabul edilmedi.

Önergeye sadece C's ve sağ görüşlü Halk Partisi milletvekilleri destek verirken, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (PSC) "çekimser" oy kullandı.

Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosuna tarihinde 4. kez bir hükümet başkanı hakkında güvensizlik önerisi sunulurken, buna gerekçe olarak, iki hafta önce "terörizm" suçlamasıyla tutuklanan bağımsızlık yanlısı Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) üyesi 7 kişiye Katalan hükümetinin destek vermesi gösterildi.

- 12 Katalan siyasetçi hakkındaki kararın açıklanması bekleniyor

İspanya Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili yargılanan 12 Katalan siyasetçi hakkındaki kararın yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, davaya bakan Yüksek Mahkeme kaynakları, kararın iki hafta içinde açıklanacağını belirtti.

Tutuklu 9 kişinin olduğu davadaki sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

- Genel grev kararı 18 Ekim'de

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı işçi sendikaları, önceden 11 Ekim olarak açıkladıkları Katalonya'daki genel grev kararını 18 Ekim olarak değiştirdi.

Çalışma reformunun iptali ve Katalonya'da asgari ücretin artırılması gibi taleplerle, ekonomik sebeplerden greve gitme kararı alan sendikaların, buna rağmen grev gününü Yüksek Mahkemenin açıklayacağı karar gününe denk getirmeye çalıştıkları görülüyor.

İspanyol polisi, mahkeme kararı sonrasında Katalonya'da çıkabilecek olası şiddet olaylarına karşı bölgedeki güvenlik görevlisi sayısını artırdı.

#güvensizlik önergesi #ispanya #Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Quim Torra #Katalonya sorunu
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