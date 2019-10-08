Katalonya'ya takviye polis ve jandarma takviyesi

MADRİD (AA) - İspanya İçişleri Bakanlığı, Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık yanlılarının olası şiddet gösterilerine karşı bölgeye takviye polis ve jandarma ekipleri göndermeye başladı.

İspanya Yüksek Mahkemesinin, yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargıladığı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili kararını ileriki günlerde açıklayacak olmasından dolayı Katalonya'da güvenlik önlemleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Katalonya'ya gönderileceği açıklanan takviye 750 polis ve 350 jandarmanın gruplar halinde yola çıktığı bildirildi.

İspanya ulusal polisi ve jandarmanın yasal yetkileriyle hareket edeceği ve Katalonya yerel polisiyle (Mossos d'Esquadra) koordinasyon içinde görev yapacağı belirtildi.

Katalonya özerk yönetim hükümetinin İçişleri Bakanı Miquel Buch, Katalonya'nın zorlu bir süreçten geçtiğini ve ileriki günlerde bunun daha da zorlaşableceğini söyledi.

Buch, Katalan polisinin "her türlü olasılığa hazır" olduğunu ve "özgürlükleri, barışçıl birlikte yaşamı ve hakları garanti etmek için güvenliği sağlayacağını" ifade etti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşları, Yüksek Mahkemenin yargılanan 12 Katalan siyasetçi hakkında hapis cezası vermesi halinde "sivil direniş" adı altında halka sokağa çıkıp gösteri yapma çağrısında bulunuyor.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı işçi sendikaları da ekonomik gerekçelerle aldıkları genel grev kararını, mahkeme kararına denk getirmeye çalışırken, önceden 11 Ekim olarak açıklanan grev tarihini 18 Ekim'e aldı.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde, Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen, 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış ardından 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu kabul etmişti.

Yasa dışı bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Sanıklardan 9'u tutuklu, 3'ü serbest yargılanırken; haklarında, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

İspanya'daki sivil ve siyasi tartışmalarda en çok tartışılan konu, Katalonya'da yasa dışı bağımsızlık referandumu sırasında şiddet içeren eylemler yaşanıp yaşanmadığı oldu.

Mahkemenin, "anayasal düzeni kısmen ya da şiddet yoluyla yıkmak" suçlamasından sanıklara ceza verip vermeyeceği merak ediliyor.

Ayrıca Katalonya parlamentosunda, 27 Ekim 2017'de kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında yurt dışına kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi hakkında İspanya'da ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunuyor.

Belçika'da yaşayan Puigdemont, Yüksek Mahkemenin kararının ardından kendisi hakkında da Avrupa'da yeni bir yakalama emri çıkarılacağını iddia ediyor.

Tutuklu ve kaçak durumda bulunan Katalan siyasetçilerden üçü milletvekili, biri senatör, üçü Avrupa parlamenteri ve biri belediye meclis üyesi seçilmesine rağmen İspanyol yargısı bu kişilerin görevlerine başlamalarını engellemişti.