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Katar 2 yıl aradan sonra Ürdün'e büyükelçi atadı
DOHA (AA) - Katar, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesinden iki yıl sonra Ürdün'e büyükelçi atadı. Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şeyh Suud bin...
Genel 29.08.2019, 12:12
DOHA (AA) - Katar, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesinden iki yıl sonra Ürdün'e büyükelçi atadı.
Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şeyh Suud bin Nasır bin Casim bin Muhammed'in Amman Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi.
Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan Al Jazeera televizyonunun yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
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