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Katar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
DOHA (AA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle bir resepsiyon düzenledi.
Genel 02.09.2019, 08:04 02.09.2019, 10:38
DOHA (AA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle bir resepsiyon düzenledi.
Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Katarlı yetkililer, Katar silahlı kuvvetleri temsilcileri ve bazı ülkelerin askeri ateşeleri katıldı.
Türkiye'nin, Doha'daki El Rayyan Üssü'nde görevli askerlerin de yer aldığı resepsiyonda, Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Zafer Bayramı'nın Türkiye'nin uzun yolculuğundaki önemini anlattı.
Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı özel mesajı okudu.
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