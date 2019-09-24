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Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gelişmekte olan küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelere 100 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı.

Genel 23.09.2019, 23:05 24.09.2019, 10:53
Katar'dan iklim değişikliği mağduru ülkelere 100 milyon dolarlık destek
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DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gelişmekte olan küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelere 100 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı.

Şeyh Temim, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin, Paris İklim Anlaşması'nın başarılı olması için elinden geleni yaptığını söyledi.

İklim değişikliğinin, yaşadığımız asrın en tehlikeli problemlerinden biri olduğunu dile getiren Katar Emiri, "İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ülkesinin, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelere 100 milyon dolarlık destek vereceğini" ifade etti.

- Karbon-nötr Dünya Kupası

Katar'ın ayrıca önümüzdeki iki yıl boyunca 200 megavat güneş enerjisi üretmeyi hedeflediğini aktaran Şeyh Temim, ülkesinde yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası'na işaretle "çevre dostu" bir şampiyona düzenleyeceklerini kaydetti.

Şeyh Temim, stadyumlarda, güneş enerjisi, soğutma teknolojisi ve tasarruflu aydınlatma sisteminin kullanımıyla şampiyonanın karbon-nötr olacağını vurguladı.

- Paris İklim Anlaşması

Aralık 2015'te imzalanan ve 4 Kasım 2016'da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'nı şimdiye kadar anlaşmaya taraf 197 ülkeden 185'i onayladı.

Anlaşmayla 21'inci yüzyılın ikinci yarısında net sıfır emisyona ulaşılması ve küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması hedefleniyor.

Türkiye, Paris Anlaşması'nı nisan 2016'da New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni'nde 175 ülke temsilcisiyle imzaladı.

Öte yandan Paris İklim Anlaşması Türkiye dahil 12 ülkede hala yürürlüğe girmedi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için taraf ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.

#BM #Katar #Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani
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