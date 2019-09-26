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Katar'dan "Gazze için meşru yönetimle koordinasyon kuruyoruz" açıklaması

- Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi: - "Katar yönetimi, Filistin halkına yönelik tüm yardımlarda Filistin yönetimiyle koordinasyon kurmaktadır"

Genel 26.09.2019, 01:36
Katar'dan

GAZZE (AA) - Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, Gazze'ye yönelik her türlü yardımın Filistin yönetimiyle koordinasyon halinde yapıldığını bildirdi.

İmadi, Ramallah'taki Sosyal Kalkınma Bakanlığının internet sitesinden salı günü yapılan ve "Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığının meşru Filistin yönetimini temsil etmediği ve böyle bir bakanlıktan bahsetmenin Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü artıracağı" yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada İmadi, "Katar yönetimi, Filistin halkına yönelik tüm yardımlarda Filistin yönetimiyle koordinasyon kurmaktadır." ifadesini kullandı ve Ramallah'taki Sosyal Kalkınma Bakanlığının açıklamasına tepki gösterdi.

İmadi, Bakanlığın Gazze'deki ofislerinin nakdi yardımların dağıtılması için var olan tek araç olduğunu kaydetti.

Ramallah'taki Sosyal Kalkınma Bakanlığı, İmadi'nin "Gazze'deki yoksul ailelere yardımların (Hamas'a bağlı) Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile iş birliği yapılarak dağıtılacağı" yönündeki açıklamalarının ardından "böyle bir bakanlıktan bahsetmenin Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü artıracağı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gazze'deki yaklaşık 60 bin yoksul aileye nakdi yardımların dağıtım işlemine 20 Eylül'de başlanmıştı.

Hamas ve Fetih hareketleri arasında 2007 yılından bu yana siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Bu bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için varılan uzlaşılarda ise henüz ilerleme kaydedilemedi.


#gazze #Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi
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