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Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım

GAZZE (AA) - Katar, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 50 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulundu. İhtiyaç sahibi aileler Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte postane şubelerinin...

Genel 26.09.2019, 13:50
Katar'dan Gazze'deki 50 bin aileye nakdi yardım
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GAZZE (AA) - Katar, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 50 bin yoksul aileye nakdi yardımda bulundu.

İhtiyaç sahibi aileler Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte postane şubelerinin önünde sıraya girdi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze'deki 50 bin yoksul aileye 100 dolarlık yardımların ödendiğini belirtti.

Aylık olarak sekizinci kez yapılan yardımların, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.


#gazze #Katar
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