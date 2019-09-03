Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenli bölge açıklaması
Bakan Soylu, BM Mülteci Yüksek Komiseri Grandi’yi kabul etti
Brezilya, Fransa’nın Amazonlara yardımını resmen reddetti
Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu
Sokakta iç çamaşırıyla dolaştı: Linçten polis kurtardı
Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
’Azot gazı’ olayında başhekim ve hastane müdürü de kusurlu bulundu
Eskişehirspor kongreye gidiyor
Erdoğan-Babis ortak basın toplantısı
"Hepimiz madalya istiyoruz"

Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü

MALATYA (AA) - Malatya'da üçüncü kattaki bir kahvede kavga ettiği şahıslardan kaçmak isteyen bir kişi, alt kattaki balkona düşerek ayağını kırdı.Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir binanın üçüncü...

Genel 03.09.2019, 19:39
Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona düştü

MALATYA (AA) - Malatya'da üçüncü kattaki bir kahvede kavga ettiği şahıslardan kaçmak isteyen bir kişi, alt kattaki balkona düşerek ayağını kırdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir binanın üçüncü katında bulunan kahvede, husumetlileriyle karşılaşan Murat Belhan (47), şahıslarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kaçmaya çalışan Murat Belhan, kahvenin penceresinden alt kattaki balkona düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan alınarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Belhan'ın ayağının kırıldığı belirtildi.

Polis, kavgaya karışan ve kalabalık olduğu ifade edilen diğer şahısları yakalamak için çalışma başlattı.






#ayağı kırıldı #Battalgazi #malatya
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@