Kayın ormanını tırtıl istilasından “bacillus“ kurtaracak

KÜTAHYA (AA) - SERDAR YİĞİT - Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında 250 hektara yakın bir ormanlık alana yayılarak, ağaçlarda yaprak bırakmayan kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı biyolojik mücadelede "bacillus" bakterisi kullanılıyor.

Bursa ve Kütahya Orman Bölge Müdürlükleri, Düzce Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) orman fakülteleri iş birliğiyle başlatılan mücadeleden olumlu sonuçlar bekleniyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, BTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Düzce Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Beşir Yüksel, bölgede yürütülen çalışmaları inceledi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırtılların daha fazla alana yayılma riski olduğunu söyledi.

Gereken önlemleri almak ve çalışmaları yerinde görmek için bölgeye geldiklerini belirten Keskin, "Kayın tırtıllarını bu bölgeden toplayarak bunların laboratuvar ortamında parazitlerini üretmeye çalışacağız." dedi.

Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya da insansız hava araçlarıyla, sahanın genişlemesi ve tırtılların ilerleme hızının sürekli ölçüldüğünü aktardı.

Yaprakları tırtıllar tarafından yenilen ağaçların kurumadığına, başka herhangi bir zarar oluşmadığına dikkati çeken Sarıkaya, "Sadece larvaların yapraklardan beslenmesi nedeniyle yapraksız hale geliyor. O da maalesef kötü bir görünüm ve artım kaybı oluşturuyor. Önümüzdeki yıl bu yapraklar tekrar yeşerecek. Orman Genel Müdürlüğü ve üniversitemiz iş birliğiyle entegre bir proje planladık. Burada biyolojik bir mücadele yapıyoruz, Türkiye ormanlarına kesinlikle kimyasal bir ilaçlama yapmıyoruz." diye konuştu.

- "Nihai çözüm, doğal düşmanını artırmak"

Dr. Beşir Yüksel ise bölgede gözlem yaptıklarını ve Orman Genel Müdürlüğü ile bir strateji belirlediklerini anlattı.

Doğa için en uygun olan bacillus bakteri uygulamasını bu ormanlarda üçüncü kez yaptıklarını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Uygulama sonucunda, neredeyse yüzde 90'a yakın başarı elde ettik ancak bunların nihai çözümü doğal düşmanını artırmaktır. Bu yönde de planladığımız hedefler var. Bu türe uygun üretim tekniklerini hocalarımızla görüştük ve ilk kez burada uygulayacağız. Burada yaptığımız bu uygulama başarılı olursa tüm Türkiye'de bu ve benzeri tırtıllara kolay bir şekilde müdahale etme yolunda başarı kazanmış olacağız."

Yüksel, gelecek yıl daha erken müdahale ile bu sorunun çözüleceğini sözlerine ekledi.