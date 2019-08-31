Kayıp kişi otomobil bagajında yaralı bulundu
- Bursa'da bir gündür aranan kişi, oğluna ait terk edilmiş aracın bagajında darbedilmiş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı - Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan ve oğluna ait aracın bagajında darbedilmiş olarak bulunan kişi tedavi altına alındı.
Yenişehir-Bursa kara yolunun Yolören Mahallesi Kavşağı'nda ön lastikleri patlamış ve terk edilmiş 16 UB 358 plakalı otomobili gerenler, durumu jandarmaya bildirdi.
24 saattir kendisinden haber alınamayan Yalçın Dündar (41) olduğu ve darbedildiği anlaşılan bu kişi, sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Dündar daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, iki şüphelinin bu araçla bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi.
Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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