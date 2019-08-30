Son Dakika
İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni
Bursa barajlarında son durum
Brexit’in İrlanda sınırı bilmecesi çözülemiyor
Taksim Meydanı’nda 30 Ağustos Dijital Gösteri Merkezi açıldı
Devlet erkanı Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünde Anıtkabir’de
Büyükçemece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bakan Soylu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2 bini aştı
Japonya Başbakanı Abe’den Orta Doğu mesajı
Zafer Bayramı Azerbaycan’da coşkuyla kutlandı

Kayıp kişiyi üvey amcası öldürdü iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin üvey amcası tarafından öldürüldüğü iddia edildi.Gökçeler Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kaya’dan dünden itibaren haber alamayan ailesi, durumu İlçe Jandarma...

Genel 29.08.2019, 20:44
Kayıp kişiyi üvey amcası öldürdü iddiası
banner63

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin üvey amcası tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Gökçeler Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kaya’dan dünden itibaren haber alamayan ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, İbrahim Kaya’nın cep telefonuyla en son görüştüğü üvey amcası M.Y’nin ifadesine başvurdu.

Üvey amcanın ifadelerini çelişkili bulan jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Sonraki ifadesinde Kaya’yı ormanlık alana götürdüğünü söyleyen zanlı, yeğenini öldürdüğünü itiraf etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda İbrahim Kaya’nın cesedine ormanda ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

#Amca #cinayet #manisa #ölü
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@