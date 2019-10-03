Kaymakamlara yönelik eğitim seminerleri sürüyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde süren"5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı.

Genel 03.10.2019, 11:35 03.10.2019, 12:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde süren"5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yöneticilerin terör, güvenlik, kaçakçılık, uyuşturucu, göç, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitim verildiği seminer Ankara Vilayetler Evinde sürüyor. İçişleri Bakanı Soylu, programda konuşma yaptı. Seminer basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Gölbaşı Vilayetler Evi #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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