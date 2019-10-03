Kaymakamlara yönelik eğitim seminerleri sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde süren"5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yöneticilerin terör, güvenlik, kaçakçılık, uyuşturucu, göç, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitim verildiği seminer Ankara Vilayetler Evinde sürüyor. İçişleri Bakanı Soylu, programda konuşma yaptı. Seminer basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

(İHA)