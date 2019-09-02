Kayseri'de kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ünün cenazesi defnedildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (KASKİ) ait kanal açma aracının, Erenler Caddesi'nde bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden belediye çalışanı Ahmet Altıparmak ile Ali Suna için öğle vakti Hunat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Altıparmak ve Suna'nın yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve çok sayıda kişi katıldı.

Altıparmak'ın naaşı Erkilet, Suna'nın cenazesi de Özvatan mezarlığında toprağa verildi. Kazada, evin mutfağında hayatını kaybeden Fatma Abravcı için de Hacılar ilçesinde öğle vakti Cami Kebir'de cenaze töreni yapıldı. Abravcı'nın naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren işçilerden Ahmet Duran Karaçam'ın cenazesi ise yarın toprağa verilecek.

Dün, Hacılar ilçesinde KASKİ'ye ait kanal açma aracı bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrilmiş, kazada 3 belediye personeli ile evde bulunan bir kişi hayatını kaybetmişti.