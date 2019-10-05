Kayseri'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
- Düzensiz göçmenlere aracılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Genel 05.10.2019, 19:58
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I. ile E.B. ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:42
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Sivasspor
|6
|9
|9. Göztepe
|7
|9
|10. Galatasaray
|6
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|7
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|2. Fatih Karagümrük
|7
|12
|3. Altay
|7
|12
|4. Bursaspor
|7
|12
|5. Ümraniye
|6
|11
|6. Hatayspor
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Adana Demirspor
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Burnley
|8
|12
|5. Arsenal
|7
|12
|6. West Ham
|7
|12
|7. Tottenham
|8
|11
|8. Chelsea
|7
|11
|9. Bournemouth
|7
|11
|10. Crystal Palace
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Levante
|8
|11
|10. Eibar
|8
|9
|11. Valencia
|7
|9
|12. Real Valladolid
|7
|9
|13. Real Betis
|8
|9
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2