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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine...

Genel 13.10.2019, 12:32
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye ve Irak uyruklu A.S.H, İ.E. ve M.H.M. yakalandı.

Suriye ve Irak'ta terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#kayseri #deaş #terör örgütü
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