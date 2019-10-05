Kayseri'de tarihi eser operasyonu
- Operasyonda, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait 42 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
Genel 05.10.2019, 21:37
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Takibe alınan şüpheli C.Y, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada Helenistik ve Bizans dönemlerine ait 42 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi.
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