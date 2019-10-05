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Kayseri'de tarihi eser operasyonu

- Operasyonda, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait 42 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Genel 05.10.2019, 21:37
Kayseri'de tarihi eser operasyonu
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan şüpheli C.Y, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada Helenistik ve Bizans dönemlerine ait 42 gümüş ve bakır sikke ele geçirildi.

#Bizans #Hellenistik #kayseri #tarihi eser operasyonu
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