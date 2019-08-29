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Kaza yapan iki otomobilden biri diğerinin üstüne çıktı
- Bartın'daki kazada yaralanan 3'ü çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Genel 29.08.2019, 16:18
BARTIN (AA) - Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali A. (43) yönetimindeki 74 DC 732 plakalı otomobil, Kemer Köprü Mahallesi çevre yolunda önünde seyreden Sercan Y'nin (28) kullandığı 14 FB 535 plakalı otomobile çarptı.
Savrularak refüjdeki direğe çarpan otomobillerden biri diğerinin üstüne çıktı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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