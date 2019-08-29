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Kazada ağır yaralanan doktor hayatını kaybetti
- İzmir Çevre Yolu'nda 3 Ağustos'ta motosikletiyle kaza yapan Üroloji Uzmanı Dr. Ersin Bal, 26 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
Genel 29.08.2019, 15:39
İZMİR (AA) - İzmir'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Üroloji Uzmanı Dr. Ersin Bal, tedavi gördüğü hastanede 26 gün sonra yaşamını yitirdi.
3 Ağustos'ta İzmir Çevre Yolu'nda motosikletiyle Balçova'dan Gaziemir yönüne giden Bal, önünde aynı yöne seyreden kamyonun fırlayan jant kapağının motosikletine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü ve ağır yaralandı.
Bal, burada yapılan müdahalelere rağmen "çoklu organ yetmezliği" nedeniyle kurtarılamadı.
Ersin Bal'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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