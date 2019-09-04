Son Dakika
Spot piyasada elektrik fiyatları
Irak petrol ihracatı için ada inşa etmeyi planlıyor
Deniz altındaki elektrik arızalarına yerli robotla müdahale edilecek
Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı
KoçSistem ve KoçDigital'e Stevie'den 3'ü altın 11 ödül
Karnından 250 gram eroin çıktı
CHP PM Toplantısı
Hong Kong hükümeti geri adım attı
Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi ile diyaloğa karşı
“Ekip olabilirsek başarabiliriz“

Kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

- Kastamonu'da kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde defnedildi

Genel 04.09.2019, 14:20
Kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
banner63

KOCAELİ (AA) - Kastamonu'da kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde dün inşaat malzemesi yüklü kamyonun yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanarak yanması sonucu yanarak yaşamını yitiren Niyazi Çakır (35), Birol Özdemir (37) ve Necati Akbaş'ın (42) cenazeleri Gebze'ye getirildi.

Evlerinde helallik alınmasının ardından cenazeler, İlyasbey Camisi'ne götürüldü. Burada, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Birol Özdemir'in cenazesi Gebze Merkez Mezarlığı'na, Necati Akbaş ve Niyazi Çakır'ın cenazeleri ise Gebze Pelitli Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

#cenaze #Defin #gebze #kastamonu #Kocaeli #trafik kazası
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@