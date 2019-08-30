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Kazada yaralanan kişi cezaevi firarisi çıktı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan kişinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Hıdırağa Mahallesi'nde A.D. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına...
Genel 30.08.2019, 12:04 30.08.2019, 15:31
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan kişinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Hıdırağa Mahallesi'nde A.D. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan K.P'ye çarptı.
Polis, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında K.P'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve Muratlı Cezaevi'nden firar ettiğini belirledi.
K.P. tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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