Kazada yaralanan kişi cezaevi firarisi çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan kişinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Hıdırağa Mahallesi'nde A.D. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan K.P'ye çarptı.

Yaralanan K.P. sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında K.P'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve Muratlı Cezaevi'nden firar ettiğini belirledi.

K.P. tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.