Son Dakika
Ünlü tatil merkezinde kadın cinayetlerine kefenle tepki
Turhan Çömez Türkiye’ye döndü
Anne ile kızının üzerine araç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Trafoda patladı: Yüksek voltaj elektronik eşyaları yaktı
Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri
Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Kaçak elektronik sigara imalathanesine baskın
"F-35’leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız”
Ege Denizi’nde deprem
Yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

Kazakistan'da Anayasa Günü kutlamaları

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 30 Ağustos Anayasa Günü çeşitli kültürel etkinliklerle kutlanıyor. Anayasa Günü nedeniyle başkent genelinde konserler ve spor etkinlikleri düzenlendiAna etkinliklerin düzenlendiği...

Genel 30.08.2019, 15:10 30.08.2019, 19:39
Kazakistan'da Anayasa Günü kutlamaları

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 30 Ağustos Anayasa Günü çeşitli kültürel etkinliklerle kutlanıyor.

Anayasa Günü nedeniyle başkent genelinde konserler ve spor etkinlikleri düzenlendi

Ana etkinliklerin düzenlendiği Merkez Park'ında "sıra dokuz kumalak, aşık atma, mini futbol, halter, halat çekme" ve diğer geleneksel spor dallarında yarışmalar yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Anayasa Günü'ne ilişkin bir kutlama mesajı yayımladı.

Sovyetlerin dağılmasıyla 1991'de bağımsızlığını kazanan Kazakistan'da anayasa 30 Ağustos 1995'te referandumla kabul edilmişti.

#anayasa günü #Astananın Kazakistan
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@