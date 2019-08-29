Kazakistan'dan nükleer denemelere son verme çağrısı

NUR SULTAN (AA) - Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) ile Kazakistan, tüm ülkelere ve sivil topluma Nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının yürürlüğe girmesini teşvik yoluyla nükleer denemelere son verme çağrısı yaptı.

CTBTO Yönetici Sekreteri Lassino Zerbo, "Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik" ödülü töreni için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile bir araya geldi.

Kazakistan ile CTBTO arasında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede taraflar ortak bildiri yayımladı.

Bildiride taraflar, Kazakistan'ın inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler'in (BM) ilan ettiği 29 Ağustos Nükleer Denemelere Karşı Uluslararası Gün münasebetiyle nükleer denemelerden arındırılmış dünya tesis edilmesini desteklediğini, nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının bir an önce yürürlüğe girmesi konusunda kararlılığı sürdüreceklerini yineledi.

Tarafların Kazakistan'ın Semipalatinsk nükleer deneme sahasının kapatıldığı tarih olan 29 Ağustos'un ülke ve uluslararası toplum için öneminin altının çizildiği bildiride, "Bu tarihi karar, 1996'da kabul edilen nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının kabul edilmesini sağlayan uluslararası çabaları güçlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, bu yıl Kazakistan'ın CTBTO Yönetici Sekreteri Lassani Zerbo ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Eski Genel Müdürü Yukiya Amano'yu Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik" ödülüne laik gördüğü hatırlatılarak, ödülün nükleer silahsızlanmaya katkı sağlayan insanlara verildiği anımsatıldı.

Bildiride ayrıca, taraflar, "Kazakistan ile CTBTO, tüm ülkeleri ve sivil toplumu nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması anlaşmasının yürürlüğe girmesini teşvik yoluyla nükleer denemelere son vermeye çağırıyor. Biz anlaşmayı imzalamayan devletlerin gecikmeden bunu yapmasını istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Taraflar bildiride, tüm devletleri 9 Eylül'de New York'ta BM ofisinde yapılacak nükleer denemelere karşı uluslararası günü kutlamalarına aktif katılmaya davet etti.

-Tokayev-Zerbo görüşmesi

Zerbo, Kazakistan temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar, Kazakistan ile CTBTO arasındaki iş birliği konularını ele aldı.

Tokayev, Zerbo'yu Nazarbayev Nükleer Silahsızlanma ve Küresel Güvenlik Ödülü alması nedeniyle tebrik ederek, Zerbo'nun nükleer silahsızlanma çalışmalarına önemli katkı sağladığına dikkati çekti.