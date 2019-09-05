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“Kazakistan hazır petrol ürünleri satışında liderlerden biri olmalı“

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev:- "Kazakistan, hazır petrol ürünleri satışında dünyada liderlerden biri olmalı"

Genel 05.09.2019, 19:06 05.09.2019, 19:29
“Kazakistan hazır petrol ürünleri satışında liderlerden biri olmalı“

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin hazır petrol ürünleri satışında dünyada liderlerden biri olması gerektiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, petrol sanayisinin oluşumunun 120. yıl dönümü nedeniyle Atırau kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Tokayev, ülkesinin ulusal petrol şirketi Kazmunaygaz'ın dünyanın büyük petrol şirketleriyle başarılı projeler yürüttüğünü söyledi.

Petrol ve doğal gaz sanayisi stratejik gelişme planına uygun olarak 2025 yılına kadar yıllık petrol üretiminin 100 milyon tonu, doğal gaz üretiminin ise 77 milyar metreküpü geçmesi gerektiğini belirten Tokayev, "Bu amaçla 2021-2025 yılları için kapsamlı jeolojik keşif programı geliştirilmektedir." ifadesini kullandı.

Tokayev, ülkenin petrol ve doğal gaz kaynak potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak "Kazakistan, hazır petrol ürünleri satışında dünyada liderlerden biri olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

#Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
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