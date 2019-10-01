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Kazakistan'da güvenlik sistemleri fuarı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Güvenlik Sistemleri 2019 fuarı kapılarını açtı.Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen fuarın açılış törenine Kazakistan, Rusya, Belarus, Almanya, Fransa ve diğer...

Genel 01.10.2019, 10:33
Kazakistan'da güvenlik sistemleri fuarı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Güvenlik Sistemleri 2019 fuarı kapılarını açtı.

Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen fuarın açılış törenine Kazakistan, Rusya, Belarus, Almanya, Fransa ve diğer ülkelerden savunma sanayisi alanındaki uzmanlar katıldı.

80'den fazla firmanın katıldığı fuarda, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında kullanılan teçhizatlar sergileniyor, konferans ve seminerler düzenleniyor.

Türkiye ile Kazakistan'ın ortaklaşa kurduğu "Kazakistan Aselsan Engineering (KAE)" şirketi de profesyonel telsizleri, IP telefonu, gece gündüz görüş dürbünlerini ve diğer savunma sanayisi teçhizatlarını fuara gelenlerin beğenisine sundu.

KAE Genel Müdür Yardımcısı Abiyur Alşimbayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara katılma amaçlarının yerli üretici olarak var oluşlarını sergilemek olduğunu belirterek "2016'dan beri ürettiğimiz profesyonel telsizler, Kazakistan Devlet Koruma Dairesi olsun, Milli Güvenlik Komitesi olsun birçok güvenlik biriminde envantere girmiş ve aktif kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da savunma sanayisi alanının geliştiğini ancak pazarın küçük olduğunu söyleyen Alşimbayev, hedeflerinin Rusya ve diğer Orta Asya ülkelerine ihracat yapmak olduğunu kaydetti.

Fuar, perşembe gününe kadar açık kalacak.


#güvenlik sistemleri fuarı #Kazakistan Güvenlik Sistemleri 2019 fuarı
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