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Kazakistan'dan Özbekistan'a elektrik ihracatı
- Yıl sonuna kadar 1 milyar kilovatsaat elektriğin ihraç edilmesi planlanıyor
Genel 05.09.2019, 13:32
NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın, yıl sonuna kadar Özbekistan'a 1 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etmeyi planladığı bildirildi.
Kazak resmi haber ajansı Kazinform'da yer alan habere göre, Kazakistan'ın elektrik enerjisi şirketi KEGOC'un Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtjan Kajiyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ülke tarihinde ilk kez Özbekistan'a elektrik enerjisi ihracatı yapmak üzere anlaştıklarını bildirdi.
Bakıtjan Kajiyev, ihracat için belirlenen elektrik enerjisi miktarının aşılması durumunda elektrik enerjisi yükü azaltma otomasyonunun devreye alınacağını da söyledi.
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