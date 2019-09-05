Son Dakika
Kastamonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazır
İspanya ve Avusturya dışişleri bakanları Brexit'i görüştü
Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi yaralandı
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.
Kazara kuzenini öldürdü
Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı sürüyor
"Komşularımızla barış içinde yaşamamız lazım"
44. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Burundi'den BM'ye "ülkeyi istikrarsızlaştırıyor" suçlaması

Kazara kuzenini öldürdü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir kişi bahçesine giren köpeğe ateş etmek isterken kazara amcasının kızını vurdu.

Genel 05.09.2019, 21:14 05.09.2019, 21:17
Kazara kuzenini öldürdü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir kişi bahçesine giren köpeğe ateş etmek isterken kazara amcasının kızını vurdu.

İddiaya göre, Kültür Mahallesi Küme Evler'de bahçesine giren köpeğe ruhsatsız tabancası ile ateş eden Ö.S.B. (35), kazara kuzeni Aysun Baykara'yı (18) vurdu.

Ağır yaralanan Baykara, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Baykara'nın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Ö.S.B'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#elazığ #kaza #köpek
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@