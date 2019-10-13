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Kazdağları sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor

Sarı ve kırmızının tonlarıyla adeta sonbahar kıyafetlerini kuşanan Kazdağları kestane ormanları, fotoğrafçıları ve doğa sporu tutkunlarını cezbediyor.

Genel 13.10.2019, 09:29
Kazdağları sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor

Sarı ve kırmızının tonlarıyla adeta sonbahar kıyafetlerini kuşanan Kazdağları kestane ormanları, fotoğrafçıları ve doğa sporu tutkunlarını cezbediyor.

Yeşilin bin bir tonu ile bezenen Kazdağları, sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızı renkleri ile etkiliyor. Kendilerine ’Keşif Yolcuları’ diyen bir dağcı yürüyüş grubu, Kazdağları’nın bu eşsiz manzaralarını çektikleri fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Kazdağları’nın Hanlar mevkisinde bulunan kestane ormanları kızıl ve sarı tonları ile büyük ilgi çekiyor.

(Emrah Elmas/İHA)
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