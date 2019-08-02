Son Dakika
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu

KBÜ’den akademisyenler için “hak ihlali” kararına tepki

Karabük Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği “hak ihlali” kararına tepki gösterildi.

Genel 02.08.2019, 14:01 02.08.2019, 14:08
KBÜ’den akademisyenler için “hak ihlali” kararına tepki

Karabük Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği “hak ihlali” kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin, sözde ‘Barış Bildirisi’ni imzalayan akademisyenlerin yaptıkları bireysel başvuru sonucu hak ihlali kararı vermesinin şehit ve gazilerin aziz hatıralarını zedelediğini, tüm kamuoyu vicdanı ile birlikte Karabük Üniversitesi mensuplarını da derinden yaraladığı belirtildi.

Sözde ‘Barış Bildirisi’ ile emperyal güçlerin taşeronluğunu üstlenen ve bölgede her türlü caniliği yapan PKK terör örgütüne üstü kapalı ve dolaylı destek verildiğinin ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Devletimizin kamu düzenini tesis etmek için yaptığı operasyonlar “kasıtlı ve planlı kıyım”, “katliam”, ”bilinçli sürgün” olarak nitelendirilmiştir. Vatandaşlarını teröristlerden korumak için önlemler alan ve bu doğrultuda gerektiğinde askeri operasyonlar yapan devleti suçlayıcı açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir yerinde ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez. Karabük Üniversitesi mensupları olarak bizler, Ülkemizin PKK terör örgütü ve diğer terör örgütlerine karşı yaptığı operasyonları sekteye uğratacak hiçbir açıklamayı meşru görmediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

(Rıdvan Bostancı /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Barış Bildirisi #Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi #Anayasa Mahkemesi #Karabük Üniversitesi #KBÜden akademisyenler için hak ihlali kararına tepki
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak 03:59
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:52
Akşam 20:09
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@