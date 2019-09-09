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KDK, işçinin "meslek kodu" sorununu çözdü

- Kamu Denetçiliği Kurumu, bir üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde büro personeli olarak görev yapan işçinin başvurusu üzerine "temizlik görevlisi" yazan meslek kodunun "büro memuru" olarak değiştirilmesini sağladı

Genel 09.09.2019, 13:11
KDK, işçinin
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ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde büro personeli olarak görev yapan işçinin başvurusu üzerine "temizlik görevlisi" yazan meslek kodunun "büro memuru" olarak değiştirilmesini sağladı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde büro personeli olarak görev yapan işçi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sürekli işçi kadrosuna geçti.

Geçiş sürecinde doldurduğu evraklarda yaptığı işin niteliğini "büro işleri" olarak işaretlemesine rağmen e-Devlet üzerinden bilgilerini kontrol ederken meslek kodunun "temizlik görevlisi" olarak yazıldığını gördü.

İş yerine dilekçe veren vatandaş yanlışlığın giderilmesini talep etti ancak cevap alamayınca Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. KDK, başvuru üzerine üniversitenin rektörlüğüyle iletişime geçti.

İncelemeler sonucunda şikayetçinin haklı olduğunu tespit eden KDK'nin girişimleriyle Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca sürekli işçinin meslek kodu "büro memuru" olarak değiştirildi.

Başvurucu, şikayetinde yer alan talebin gerçekleştiğini ifade ederek KDK'ye teşekkür etti.

#büro memuru #Kamu Denetçiliği Kurumu #KDK #temizlik görevlisi #Yabancı Diller Yüksek Okulu
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