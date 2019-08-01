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Kedisini kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atlayan genç AFAD gönüllüsü oldu
Ordu’nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya düşen kedisini canını tehlikeye atarak kurtaran Özgür Ege Şire, AFAD gönüllüsü oldu.
Genel 31.07.2019, 23:27
Ordu’nun Ünye ilçesinde, 27 Temmuz 2019 tarihinde çamlık alanda gezerken kedisinin fuel-oil dolu kuyuya düştüğünü gören Özgür Ege Şire, kıyafetlerini dahi çıkarmadan kuyuya atladı. Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasından kuyudan çıkarılan Özgür Ege Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin takdirini topladı. Bu duyarlı davranışı sonrası AFAD Ordu İl Müdürü Osman Işık ve personeli, Özgür Ege’yi ziyaret ederek AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun selamlarını iletti. Şire, ziyaret sonrası AFAD gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden kaydını yaptırdı.(İHA)
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