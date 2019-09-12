DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine, 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan yeğeni Songül için katılan Esma Akkuş, "Kelebek görse korkan kızı dağa kaçırdılar." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi 10'uncu gününde devam ediyor.

Oturma eylemine Bağlar ilçesinden kardeşi Esma ile katılan anne Fatma Akkuş, evladına duyduğu özlemi anlattı.

Akkuş, kızı Songül'ün 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Teyze Esma Akkuş da yeğeninin dağa kaçırılmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Odaya kelebek girse korkardı. Kelebek dışarı çıkarılana kadar odaya girmezdi. Kelebek görse korkan kızı dağa kaçırdılar. Nasıl dağa gider ve silah kullanır?" diye konuştu.

- Anneden HDP'lilere tepki

Oturma eylemine, 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu için katılan anne Necla Çur, HDP il binasına girmeye çalışarak, partililere tepki gösterdi.

Oğlu Vahit'e kavuşma ümidiyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden gelen Çur, HDP il binası önünde duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Bu sırada çıkan gerginlik polisin müdahalesi ile sona erdi.

- Evladı için ağıt yaktı

Eyleme 4 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yakup için İstanbul'dan gelerek katılan anne Saliha Edizer de il binası önünde ağıt yaktı.

Kanser hastası olduğunu, özlem duyduğu oğluna kavuşmak istediğini anlatan 5 çocuk annesi Edizer, yaktığı ağıtta yüreğindeki acıyı aktardı.

Edizer'in ağıdı sırasında oturma eylemini sürdüren anneler de gözyaşı döktü.

Baygınlık geçiren Edizer, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.