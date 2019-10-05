Kelebekler Vadisi kesin korunacak hassas alan ilan edildi

ANKARA (AA) - Kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen bölgelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi,'nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü ile'nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi gereğince alındı.