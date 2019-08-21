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Kelebeklerin ölüm dansı festivale dönüştü

Ardahan’da, her yıl nehirden yükselerek çiftleştikten sonra ölen ’Birgün’ sinekleri kenti sardı ve kar yağışını andıran görüntüler oluştu. Vatandaşlar ise milyonlarca sineğin ışıkların etrafında yaptığı dansı izlemek için tarihi Halil Efendi Köprüsüne akın etti.

Genel 21.08.2019, 10:04 21.08.2019, 11:42

Ardahan’da, her yıl nehirden yükselerek çiftleştikten sonra ölen ’Birgün’ sinekleri kenti sardı ve kar yağışını andıran görüntüler oluştu. Vatandaşlar ise milyonlarca sineğin ışıkların etrafında yaptığı dansı izlemek için tarihi Halil Efendi Köprüsüne akın etti.

Milyonlarca sinek şehrin her tarafına yayılarak aydınlatmaların etrafında çiftleşme uçuşu yaptı. Son uçuşlarını yaptıktan sonra yere düşüp ölen sineklerin bu doğal olayı kar yağışını andırdı.

Sudaki gelişim süreçlerini 3 yıl içinde tamamladıktan sonra nehirden yükselen sineklerin ölüm uçuşunu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Sinekleri görüp sokağa inen Mahmut Şencan, Ardahan’da akşam saatlerinde kelebek festivalini izlediklerini söyledi. Şencan, ’’Tüm ışıkların olduğu yerde kelebekler var. Gördüğünüz gibi yerlerde tamamen kelebeklerle dolu ve kelebek festivali görünümü oluşturuyor.’’ Şeklinde konuştu.Ölüm uçuşunun bir kaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

(Olgun Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ardahan #ölüm dansı #festival #dans #kelebek
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