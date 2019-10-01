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Kendiliğinden hareket eden kamyon 9 aracı sürükledi
- İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki kamyon aniden hareket edince önündeki 9 araca ve apartmana çarptıktan sonra durdu - Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Genel 01.10.2019, 16:55
İZMİR (AA) - İzmir'de, park edildikten hemen sonra kendiliğinden hareket eden kamyon önündeki 9 araca ve apartmana çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, sürücü Hasan Ali Ürper, 35 HB 0031 plakalı kamyonunu su almak için Bornova ilçesi 5711 Sokak'ta park etti. İlk belirlemelere göre, sürücü araçtan indikten sonra kamyon kendiliğinden hareket ederek yokuş aşağı hızla ilerleyemeye başladı.
Kamyonun çarptığı 9 araçtan ikisi kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde ise hasar oluştu.
Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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