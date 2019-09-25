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Kendini profesör olarak tanıtan şüpheli tutuklandı
- İstanbul ve Kocaeli'de sağlık kurulu raporu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Genel 25.09.2019, 17:34
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, kendini profesör olarak tanıtarak sağlık kurulu raporu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Ekipler, şüpheliyi sosyal medya üzerinden kendisini "doktor" gösterecek paylaşım ve yazışmalar yaptığı, kamu hastanelerinde bazı doktor ve hastane yöneticilerinin isimlerini kullanarak rapor almak isteyenleri dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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